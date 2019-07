In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 15.07. 17:06: Mit Steuervorteilen wollte die Bundesregierung E-Autos von BMW, VW und Co. fördern - und hilft nun ausgerechnet TeslaWer als Dienstwagen ein E-Auto fährt und dieses auch als Privatfahrzeug nutzt, dem gewährt die Bundesregierung seit Beginn dieses Jahres Steuervorteile. Von den Anreizen sollen sowohl ...>> Artikel lesen 15.07. 16:43: China betreibt Lager für Zwangsarbeiter - und Händler wie Ikea und H&M sollen in den Skandal verwickelt seinDie systematische Verfolgung von Uiguren in China ist bereits seit Jahren gut dokumentiert. Bis zu eine Million Mitglieder der hauptsächlich muslimischen Minderheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...