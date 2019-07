Flughafen Wien setzt Spatenstich >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout AUT: Serien von Do&Co, OMV ... » OÖ10-Index unverändert - Rosenbauer am ... Flughafen Wien Der Spatenstich ist gesetzt - 500 Millionen Euro werden am Flughafen Wien in den nächsten Jahren investiert für mehr Qualität und mehr Platz für unsere Reisenden. Bis 2023 wächst das Gelände um 70.000m², der Terminal 3 wird ausgebaut. Auch der Terminal 2 und der Pier Ost werden im Zuge dessen modernisiert. So schaffen wir mehr Platz und Komfort für unsere Reisenden…. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Strabag bietet Mobile Mapping >> Bildauswahl durch die BSNgine, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...