Der Immobilienkonzern hat eine Kapitalerhöhung um 100 auf 600 Millionen Euro aufgestockt. Damit will Aroundtown Zukäufe finanzieren.

Der Gewerbeimmobilien-Konzern Aroundtown will über Nacht 600 Millionen Euro frisches Kapital einsammeln, um Zukäufe zu finanzieren. Das im Nebenwerteindex MDax gelistete, vor allem in Deutschland und den Niederlanden aktive Unternehmen stockte eine Kapitalerhöhung wegen der großen Nachfrage um 100 auf 600 Millionen Euro auf, wie es am Montagabend ...

