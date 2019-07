Nach langem Stillstand steckt die Bahn derzeit Milliarden in die Digitalisierung des Netzes. Sensoren und Mikrofone sollen Züge pünktlicher und Gleise langlebiger machen.

Der Aufbruch in die Zukunft beginnt mit einem Schritt in die Vergangenheit. Weil die Deutsche Bahn derzeit die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Hannover und Göttingen saniert, müssen selbst ICEs wieder auf die Trasse der historischen Hannöverschen Südbahn ausweichen, deren Ursprünge in die Mitte des 19. Jahrhunderts reichen. Bis Jahresende brauchen Reisende für die knapp 90 Kilometer nun etwa eine Stunde - doppelt so lang wie sonst.

So wie in Niedersachsen geht es in diesem Sommer Zehntausenden Bahnkunden, ob auf Urlaubs- oder Geschäftsreise. Quer durch die Republik arbeitet die Deutsche Bahn zahlreiche Großbaustellen ab. Vom 12. Juli an legt sie beispielsweise für eineinhalb Monate die Strecke Essen-Duisburg-Düsseldorf fast gänzlich still, eine ihrer meistbefahrenen Trassen. Später im Jahr ruht der Verkehr zwischen Dortmund und Münster, Magdeburg und Halle, Heidelberg und Karlsruhe.

Einziger Trost für die genervten Reisenden: Bei den Bauarbeiten werden nicht nur neue Schienen und Schwellen verlegt. Eine breit angelegte Digitalisierungsoffensive soll dazu beitragen, dass die Züge direkt im Anschluss pünktlicher rollen und zuverlässiger an ihr Ziel kommen. Um dieses Versprechen halten zu können, hat sich die Bahn mit Start-ups, Konzernen und Hochschulen zusammengetan. So wird in diesem Sommer tatsächlich der neueste bahntechnische Standard verbaut. Rund 15 Milliarden Euro werden in den kommenden zehn Jahren in das Projekt Digitale Schiene Deutschland fließen, das deshalb ganz grundsätzlich zeigen wird, wie weit die Technologie in diesem Feld bereits ist - und was die guten Ideen aus den Laboren in der Praxis tatsächlich taugen.

Mit dem Geld werden etwa Sensoren im Gleisbett installiert. An Brücken und Zügen soll der Zustand von Schienen, Weichen und des Gleisbetts nahezu in Echtzeit erfasst werden. Kaputte Züge sollen identifiziert werden, bevor sie mitten auf der Strecke liegen bleiben.

Mithilfe solcher Neuerungen soll es danach möglich werden, die Strecken schonender zu betreiben, sie effizienter zu warten und drohende Störungen bereits so frühzeitig zu erkennen, dass die Reparaturen den Betrieb kaum noch beeinträchtigen werden. So weit die Hoffnung. Ein Blick auf die drei entscheidenden Einsatzfelder zeigt, ob diese Erwartungen tatsächlich berechtigt sind.

Weichen: Pulsmesser für die Steuertechnik

Sie sind bis zu 170 Meter lang, tonnenschwer und die Schwachstellen im Netz: Weichen. Hier verlieren die Räder der Waggons für Sekundenbruchteile den Schienenkontakt, bevor sie wieder aufs Gleis donnern - mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde und bis zu 60 Tonnen Last pro Achse. Zehntausende Mal am Tag malträtiert das Stakkato der Schnell- und Güterzüge Stahlkonstruktionen, Mechanik und Stellmotoren. Mit der Folge, dass täglich Dutzende der rund 30 000 Weichen bei der Deutschen Bahn ausfallen. Und jeder Ausfall bringt das fragile Konstrukt Fahrplan aus dem Takt. Etwa 20 Prozent der Verspätungen im Zugverkehr, kalkulieren Bahn-Experten, gehen auf Weichenstörungen zurück.

Dabei gehen die Gleise selbst nur höchst selten kaputt. Meist hakt die Mechanik, die die Weichenzungen verstellt. Oder der Motor, der die massiven Stahlschienen in Position drückt, beginnt zu schwächeln. Bisher merkten die Bahn-Mitarbeiter das erst, wenn sich die Gleise irgendwann nicht mehr umlegen ließen und das Verkehrschaos bereits da ist. Neue Sensoren an den Weichenmotoren ändern das nun. Sie protokollieren den Energiebedarf, wenn der Motor die Weichenzungen verstellt, und liefern so eine Art EKG der Steuertechnik.

Daraus erstellt eine lernfähige Analysesoftware für jede Weiche ein Normalprofil für den Stromverbrauch, mit dem die Software künftige Stellvorgänge vergleichen kann. Ändert sich der Energieverbrauch, etwa weil Zahnstangen verschleißen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...