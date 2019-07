Erstmals kann Bayer mit dem US-Saatgutriesen Monsanto in den USA bei einer der zahlreichen Glyphosat-Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken einen kleinen Erfolg verbuchen. Dennoch will der Konzern in Berufung gehen.

Erstmals ein Glyphosat-Urteil zugunsten Bayers - wenn auch nur ein kleineres: Bei einem Gerichtsverfahren nach dem zweiten Glyphosat-Urteil in den USA hat der zuständige Richter die Strafe gegen Bayer auf 25,3 Millionen Dollar von 80,3 Millionen reduziert. Zwar sei das Verhalten von Monsanto "verwerflich" gewesen, erklärte Bundesrichter Vince Chhabria am Montag in San Francisco. Allerdings sei der Schadenersatz-Anteil bei der Strafe mit 75 Millionen zu hoch angesetzt worden, insbesondere angesichts "eines Fehlens von Beweisen für eine bewusste Vertuschung eines bekannten oder offensichtlichen Gesundheitsrisikos".

Trotz der deutlich verringerten Strafzahlung will Bayer aber Berufung einlegen. Der Konzern begrüßte das Urteil zwar in einem Statement als "Schritt in die richtige Richtung", blieb aber dabei, dass der Schuldspruch nicht der Beweislage entspreche.

Am Urteil, dass Bayer für die Krebserkrankung des Klägers Edwin Hardeman haften muss, ändert die Entscheidung indes nichts. Hardeman hatte den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup des von Bayer übernommenen US-Saatgutriesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...