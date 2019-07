Wer sich den Chart der Thomas Cook Aktie anschaut, der kann leicht denken, es hier mit einem Pleite-Kandidaten zu tun zu haben - oder mit einem Unternehmen, das sich bereits in der Insolvenz befindet. So liegt die 12-Monats-Performance aktuell im Bereich von unterirdischen -95%. Es gilt hier zu bedenken, dass auch Condor zur Thomas Cook Gruppe gehört. Und in der Tat sah es zwischenzeitlich so aus, als ob Thomas Cook in die Insolvenz gehen würde. Doch bekanntlich gab es vorige Woche die Rettung. ... (Peter Niedermeyer)

