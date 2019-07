Der kanadische Energiekonzern ARC Resources Ltd. (ISIN: CA00208D4084, TSE: ARX) zahlt eine unveränderte monatliche Dividende in Höhe von fünf kanadischen Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre. Die Ausschüttung erfolgt am 15. August 2019 (Record date: 31. Juli 2019). ARC Resources hat seinen Firmensitz in Calgary, Kanada. Der Konzern ist in der Öl- und Gasproduktion tätig. Im ersten Quartal des Fiskaljahres ...

