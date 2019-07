Der neue griechische Premierminister muss sich im Parlament der Vertrauensabstimmung stellen. Vorab sucht er ein Vertrauensvotum der Finanzmärkte.

Die neue griechische Regierung macht Tempo. Nur eine Woche nach seinem Amtsantritt will jetzt Finanzminister Christos Staikouras mit der Ausgabe einer neuen Anleihe die Stimmung der Anleger testen. Die Emission sei "in nächster Zukunft" geplant, hieß es am Montag in einer Mitteilung der staatlichen Schuldenagentur PDMA an die Athener Börse. Möglicherweise wird das Orderbuch bereits an diesem Dienstag geöffnet.

Marktbeobachter erwarten, dass die Schuldenagentur mit einer siebenjährigen Anleihe rund 2,5 Milliarden Euro aufnehmen wird. Als Emissionsbanken nennt die PDMA die Bank of America Merrill Lynch, die Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura und die Société Générale.

Ziel des Finanzministers dürfte es sein, das Papier zu einem Kupon von unter zwei Prozent zu platzieren. Die Nachfrage nach griechischen Schuldpapieren war in den vergangenen Monaten sehr groß. Steigende Kurse ließen die Rendite des zehnjährigen Bonds von 4,4 Prozent Anfang Januar auf jetzt 2,3 Prozent fallen. Die Rendite der im März 2026 fälligen griechischen Anleihe liegt ...

