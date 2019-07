Die Börsen warten auf Quartalszahlen aus den USA. Entsprechend zurückhaltend sind die Händler. Vor allem drei Großbanken stehen am Dienstag im Fokus.

Die US-Banken stehen heute im Fokus für den deutschen Leitindex: Bereits am gestrigen Montag hatte die das drittgrößte US-Geldhaus Citigroup mit neuen Geschäftszahlen die Erwartungen der Anleger übertroffen. Die Aktie regierte mit einem auf und ab und schloss am Ende aber dennoch nahezu auf dem Wert des Vortags von 63,79 Euro.

An diesem Dienstag geht es mit JP Morgan und Wells Fargo weiter: Die beide Geldhäuser legen bereits vor dem Start in den US-Handel neue Quartalszahlen vor.

Den Dax dürfte vor allem auf die anstehende Quartalssaison bewegen. Außerbörsliche Indikatoren taxieren den deutschen Leitindex vor Handelsbeginn etwas stärker als zum Börsenschluss am Montag als er bei rund 12.387 Zählern aus dem Handel gegangen war.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben sich zum Wochenauftakt freundlich gezeigt. Vor den anstehenden Firmenbilanzen hielten sich jedoch viele Händler zurück. Für eine gewisse Ernüchterung sorgten die Geschäftszahlen der US-Bank Citigroup. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,1 Prozent auf 27.359 Punkte. Der breiter gefasste S&P blieb faktisch unverändert mit 3014 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2 Prozent auf 8258 Zähler.

Das drittgrößte US-Geldhaus läutete die Berichtssaison zum zweiten Quartal ein. In den kommenden Tagen legen unter anderem die Bank of America, Netflix, Microsoft und Honeywell ihre Zahlen vor. Analysten rechnen damit, dass die Gewinne der 500 Mitgliedsfirmen des S&P verglichen mit dem Vorjahr um 0,4 Prozent gesunken sind. Das wäre der erste Quartalsrückgang seit drei Jahren, wie aus Refinitiv-Daten hervorgeht.

2 - Handel in Asien

Der Aktienmarkt in Japan hat am Dienstag nachgegeben. Das schwächere Wachstum in China verderbe Anlegern die Stimmung, sagten Marktteilnehmer. Der japanische Leitindex Nikkei fiel bis zum Mittag um 0,7 Prozent auf 21.526 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 0,6 Prozent auf 1566 Zähler nach. China gab am Montag bekannt, dass es mit 6,2 Prozent im zweiten Quartal so langsam gewachsen ist wie zuletzt vor 27 Jahren. Die Tokioter Börsen ...

