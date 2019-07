Die Kurskapriolen am Kryptomarkt gehen in die nächste Runde. In der Nacht zum Montag ist die Kryptowährung Bitcoin erneut kurz unter die 10.000er-Marke abgerutscht. Aktuell notiert sie mit 10.160 Dollar rund zehn Prozent im Minus. Größer sind die Verluste bei Ether - hier geht es rund 20 Prozent runter. Ende vergangener Woche hatte sich Donald Trump erstmals zu Kryptowährungen geäußert und sich Gegner von Bitcoin & Co geoutet. Diese sind seiner Meinung nach kein Geld. EUWAX ...

