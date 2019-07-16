BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AURELIUS AUF 73 (69) EUR - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 28 (28,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN NIMMT BMW MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 65 EUR GOLDMAN NIMMT DAIMLER MIT 'SELL' WIEDER AUF - ZIEL 42 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 50 (51) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HELLA AUF 43 (49) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 11,20 (12,20) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 63 (60) EUR - 'UNDERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 325 (328) CHF - 'EQUAL WEIGHT'CITIGROUP SENKT ENEL AUF 'NEUTRAL' (BUY)GOLDMAN NIMMT PSA MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 26 EURGOLDMAN NIMMT RENAULT MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 59 EURHSBC HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1942 (1860) PENCE - ...Den vollständigen Artikel lesen ...