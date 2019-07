alstria office REIT-AG: Weitere 6.500 Quadratmeter im Düsseldorfer Glockturm vermietet Aroundtown will sich 600 Mio Euro mit Kapitalerhöhung beschaffen - Preis 7,15 EUR Glyphosat-Urteil stark gesenkt - Bayer kündigt dennoch Berufung an S&P bestätigt Bonitätseinstufung der Deutschen Bank Gerry Weber erreicht Meilenstein zur Zukunftssicherung Sechste Transaktion im laufenden Jahr - Mutares erwirbt Systemlieferanten für hochwertige Automobiltechnik AMS beendet Gespräche mit Osram über mögliches Angebot (Kurs wieder 33,20 nach 35,00 EUR im Späthandel) STEICO SE: Solides Wachstum und stabile Margen auf hohem Niveau RATING: S&P HEBT AUSBLICK FÜR UNICREDIT AUF 'STABIL' VON 'NEGATIV' DI MAIO: ITALIEN WIRD MEHRHEIT AN ALITALIA BEHALTEN NOVARTIS: FDA ERLAUBT ...

