Europas wichtigste Aktienmärkte haben zum Start der neuen Woche eine freundliche Tendenz verzeichnet. Leicht positive Impulse kamen am Montag von gut aufgenommenen Konjunkturdaten aus China. So fielen die Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel im Juni besser als erwartet aus. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem leichten Plus von 0,1%, auch die anderen großen europäischen Indices konnten in ähnlichem Ausmaß zulegen. Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Anheuser Busch nach dem vom Brauereikonzern abgesagten Börsengang seines Asien-Geschäfts im Anlegerfokus. Sie endeten 0,6% niedriger, hatten im früheren Handelsverlauf aber zeitweise mehr als 2 Prozent eingebüßt. Die Aktien von Thomas Cook setzten ihre zuletzt steile ...

