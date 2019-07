Der deutsche Leitindex beginnt den neuen Handelstag mit einem leichten Plus. Die Wertpapiere von Bayer legen zu. Anleger warten auf wichtige Bilanzen.

Der deutsche Leitindex startet mit einem leichten Plus in den neuen Handelstag. An diesem Dienstagmorgen eröffnet der Dax mit 12.418 Punkten und einem Plus von 0,2 Prozent ins Marktgeschehen, nachdem er am Vortag mit einem Plus von 0,5 Prozent und 12.387 Punkten geschlossen hatte. Die Anleger agieren in den frühen Handelsstunden noch vorsichtig, denn auf der Agenda stehen wichtige Quartalszahlen aus den USA.

Die Berichte aus Übersee werden den Märkten in den Mittagsstunden Impulse geben. Gleich drei US-amerikanische Großbanken legen ihre Bücher offen: JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo. Außerdem könnte der Konsumgüterriese Johnson&Johnson die Aktienkurse der Branchenkollegen Beiersdorf und Henkel beeinflussen.

Der Kursrally an der Wall Street kann der Dax nicht folgen. Obgleich sich auch die Händler in den USA wegen der anstehenden Firmenbilanzen zurückhaltend zeigten, legten die US-Börsen zum Wochenauftakt zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,1 Prozent bei 27.359 Punkten zu, der breite ...

