Aumann, AMS, adidas, Amazon, Alphabet, Facebook, Münchener Rück, Alphabet-A und Intel Aumann -0.41% PARTLINK (PL001): Nach dem starken Kursrückgang der Aktie (im Hoch über 90€) weist die Aktie deutliches Erholungspotenzial auf, sobald sich die Situation bei der Auftragslage wieder verbessert. Wie schnell das gehen wird, bleibt abzuwarten. Am mittelfristigen Wachstum der E-Mobilität führt aber kein Weg vorbei. Da es bekanntlich schwierig ist, in einen stark fallenden Kurs sich in eine Aktie einzukaufen, erfolgt der Erstkauf mit einer geringen Gewichtung von knapp über 2%. Bei deutlichen weiteren Verlusten kann ggf. über einen Zukauf nachgedacht werden. (16.07. 08:08) >> mehr comments zu Aumann: ...

