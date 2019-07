Siemens-Chef Joe Kaeser hat eine Morddrohung erhalten. Offenbar war der Manager nicht der einzige Adressat ominöser Droh-E-Mails. Dabei sind Domainnamen wie nsdap.de nicht einmal verboten - und werden auch nicht geprüft.

Nima Lirawi sitzt nachdenklich in einem Café in München. Erinnerungen an eine Zeit vor fast eineinhalb Jahren sind wieder aufgerissen, die der CSU-Politiker schon fast eingemottet hatte. Im März vergangenen Jahres hatte er eine Mail vom Absender adolf.hitler@nsdap.de erhalten. Der Absender drohte ihm mit "Deportation" in ein KZ. Gezeichnet war das Schreiben mit "Reichskanzler".

Der Verfasser des Schreibens ist noch immer nicht gefasst. Lirawi hofft, dass sich das nun bald ändern könnte.

Denn Anfang Juli ging erneut eine Droh-E-Mail von der Absenderadresse adolf.hitler@nsdap.de ein. Gerichtet war sie an Siemens-Chef Joe Kaeser. "TYPEN WIE DICH BRAUCHEN DRINGEND EINE BEHANDLUNG WIE LÜBCKE", lautete eine Zeile der Morddrohung, womit sich das Schreiben auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke bezog, der Anfang Juni von einem oder mehreren mutmaßlichen Tätern mit rechtsradikalem Hintergrund ermordet wurde. Kaeser veröffentlichte die Droh-E-Mail am Freitag auf Twitter. Davor hatte die WirtschaftsWoche über die Morddrohung berichtet.

Offenbar erhielten noch weitere Empfänger Hassbotschaften von der E-Mail-Adresse. So hat etwa ein deutscher Politikwissenschaftler, der namentlich nicht genannt werden möchte, nach eigenen Angaben Anfang 2018 eine Morddrohung von adolf.hitler@nsdap.de erhalten. "Typen wie Du wurden quasi für den Galgen geboren", lautete einer der Sätze der Droh-E-Mail, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Der bedrohte Politikwissenschaftler beklagt den mit diesen Drohschreiben einhergehenden "Versuch, Meinungsführer und Multiplikatoren systematisch einzuschüchtern".

Doch wie ist es überhaupt möglich, dass eine E-Mail-Adresse wie adolf.hitler@nsdap.de existieren kann und die Domain nsdap.de im Internet frei zugänglich ist? Wer kontrolliert hierzulande die Namensgebung von Domains? Und wie kann Missbrauch solcher Domains verhindert werden?

Zuständig für die Registrierung von Domains mit dem Länderkürzel für Deutschland ".de" ist das Unternehmen Denic mit Sitz in Frankfurt am Main. Laut Denic kann in Deutschland prinzipiell jeder Domainname registriert werden. "Wir führen keine Blacklist", heißt es von Denic. Über das elektronische Registrierungsverfahren können theoretisch also auch verfassungsfeindliche Begriffe als Domainnamen registriert werden.

Zur Begründung dieser Praxis führt Denic an, dass mit dem bloßen Namen der Domain ...

Den vollständigen Artikel lesen ...