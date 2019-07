Guten Morgen,die CITIGROUP eröffnete gestern quasi offiziell die Berichtssaison an der Wall Street und eine Überraschung blieb das es allerdings erneut einen solchen Rohrkrepierer gibt wie damals beim Versuch, mit Dialog Semiconductor zu fusionieren, hätten wir nicht gedacht. Die Frage ist, was wir nun mit der AMS-Aktie machen, die wir derzeit aufhalten haben erwartungsgemäss aus. Heute folgen auf der Agenda GOLDMAN SACHS, J.P MORGAN CHASE, WELLS FARGO und BLACKROCK sowie JOHNSON & JOHNSON, RIO TINTO und UNITED AIRLINES. Vorab: Morgen stehen EBAY, IBM und NETFLIX, am Donnerstag MICROSOFT, MORGAN STANLEY und SAP und Freitag dann AMERICAN EXPRESS auf der Agenda. Damit werden schon einmal die wichtigsten Sektoren ausserhalb der High-Techs berührt, um einen Einblick in die Perspektiven der US-Wirtschaft zu erlangen. Bis Freitag sind dann weitgehend auch alle Finanzadressen abgearbeitet.

Den vollständigen Artikel lesen ...