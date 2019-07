Fortuna Silver Mines Inc. gab gestern die Produktionszahlen für das zweite Quartal 2019 bekannt. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen an seinen beiden Minen in Lateinamerika, San Jose in Mexiko und Caylloma in Peru, 2,4 Millionen Unzen Silber und 13.497 Unzen Gold produzieren konnte.



Im ersten Halbjahr belief sich die Produktion dort auf 4,6 Millionen Unzen Silber und 26.811 Unzen Gold. Insgesamt soll Fortuna im Gesamtjahr 2019 etwa 8,2 bis 9 Millionen Unzen Silber und 49.000 bis 54.000 Unzen Gold oder 11,7 bis 12,9 Unzen Silberäquivalent produzieren.



Des Weiteren belief sich die Produktion von Blei auf 6.975.426 Pfund und von Zink auf 11.173.027 Pfund.



