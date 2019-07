Der US-Energiekonzern The Southern Company (ISIN: US8425871071, NYSE: SO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 62 US-Cents ausschütten. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 2,48 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 56,11 US-Dollar (Stand: 15. Juli 2019) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,42 Prozent. Im April 2019 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 3,3 Prozent. Es war die insgesamt ...

