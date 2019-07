Wirecard Aktie: Kurz vor dem Ausbruch Wirecard ist am Montag mit einem Aufschlag von fast 3 % in den Markt gestartet. Damit hat die Aktie die nächste Hürde im Aufwärtskampf ins Visier genommen. Jetzt gilt es, die Marke von 150 Euro zu durchbrechen. Dann wiederum dürfte der Titel die Chance haben, deutlicher nach oben zu steigen. Denn: Die Aktie hat dann lediglich in Höhe von 154/155 Euro noch frühere Widerstände vor sich, die jetzt im Weg stehen könnten. Darüber sollte sich ein Ausbruch nach oben ... (Frank Holbaum)

