Am Montag teilte das Unternehmen mit, dass es für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2018/2019 ein starkes Ergebnis erwarte. Die Zahlen für die 9-Monatsergebnisse werden am kommenden 9. August veröffentlicht. Das Unternehmen stellt feinmechanisch-optische Geräte her. Was müssen Anleger wissen und wo liegen unsere neuen Zielmarken? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...