Die Steinhoff International Holdings N.V. (kurz "Steinhoff") teilte mit: Am 13. August will sie an einem Veranstaltungsort im südafrikanischen Kapstadt eine Präsentation für Investoren abhalten. Das klingt für Aktionäre natürlich sehr interessant! Es soll auch ein Zugang via Webcast möglich sein, Details dazu sollen folgen. Ebenfalls in Kürze soll es weitere Details zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens geben. Dieser Termin war bekanntlich verschoben worden, als aktueller ... (Peter Niedermeyer)

