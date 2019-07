Lange war nichts geschehen, dann explodierte die Steinhoff-Aktie förmlich und drang am Freitag bis an die 50-Tagelinie bei 0,089 Euro vor. Teilweise konnte der gleitende Durchschnitt am Freitag sogar schon überwunden werden. Allerdings vermochten die Käufer das erhöhte Kursniveau bis zur Schlussglocke nicht zu verteidigen. So aufmunternd der Freitag verlief, so enttäuscht dürften die meisten Anleger über den Verlauf des Montags gewesen sein. Die Steinhoff-Aktie knüpfte nämlich nicht an ihren Erfolg ... (Dr. Bernd Heim)

