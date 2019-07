Die Commerzbank-Aktie steht wieder einmal an einer entscheidenden Stelle. Nachdem die Aktie am 18. Juni bei 5,93 Euro ein Tief ausgebildet hatte, startete eine neue Rallye. Sie hat den Kurs in den letzten Tagen wieder an die 50-Tagelinie herangeführt. Am Freitag wurde der gleitende Durchschnitt, der aktuell bei 6,59 Euro verläuft, sogar bereits leicht überschritten. Die Käufer müssen aber einen nachhaltigen und auch einen deutlichen Anstieg über die 50-Tagelinie vollziehen, soll die Aufwärtsbewegung ... (Dr. Bernd Heim)

