Die Aktie der Münchener Rückversicherung befindet sich augenblicklich in einer kritischen Situation. Nachdem der Wert auch im Juli zunächst seinen Anstieg fortsetzen und am 3. Juli auf ein neues Jahreshoch bei 228,50 Euro vordringen konnte, ging die Aktie anschließend in eine Korrektur über. Diese hat sich zum Ende der letzten Woche nochmals beschleunigt, sodass die Aktie am Freitag auf die 50-Tagelinie bei 220,85 Euro zurückfiel und nur knapp oberhalb des EMA50 aus dem Handel ging. Damit bestand ... (Dr. Bernd Heim)

