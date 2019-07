Der am 31. Mai begonnene neuerliche Anstieg der Volkswagen-Aktie führte rund fünf Wochen später am 8. Juli zur Ausbildung einen neuen Zwischenhochs bei 156,26 Euro. Auf dieses Hoch folgte eine Korrektur, die sich zunächst als eine bullische Flagge präsentierte und damit weiter steigende Kurse erwarten ließ. Am Freitag neigte die VW-Aktie jedoch zu einer unerwarteten Schwäche. Der Kurs fiel unter die untere Begrenzung der Flagge zurück und näherte sich der 50-Tagelinie dynamisch an. Die Käufer konnten ... (Dr. Bernd Heim)

