Die Allianz-Aktie befindet sich seit Monaten in einer stabilen Aufwärtsbewegung. Diese hatte den Kurs in der Vorwoche auf ein neues Jahreshoch bei 218,55 Euro ansteigen lassen. Danach ging der Wert in eine Konsolidierung über, die sich als bullische Flagge vollzog und die nun zur Oberseite hin aufgelöst werden könnte. Durch den Kursanstieg vom Montag und den Schlusskurs von 217,55 Euro stehen die Käufer wieder knapp unterhalb des Jahreshochs und könnten dieses daher in den nächsten Tagen überwinden. ... (Dr. Bernd Heim)

