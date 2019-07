Die miteinander verbundenen Produkte sollen im Alltag für Sicherheit, Komfort und Flexibilität sorgen. Durch die neuen Kombinationsmöglichkeiten können Hausbesitzer »Yale Smart Living« individuell an ihr Sicherheitsbedürfnis anpassen. Die selbstüberwachende Alarmanlage »Sync« fügt sich in das System ein und soll sowohl von unterwegs als auch vor Ort dafür sorgen, dass das eigene Zuhause gut geschützt ist. Steuerbar ist das neue Produkt via Smartphone, Tablet, Smart Watch oder demnächst über ein Alexa-Gerät von Amazon.

Licht und Ton kombiniert

Für eine wirkungsvolle Abschreckung von Einbrechern sorgt das Zusammenspiel von »Sync« mit vernetzten »Philips Hue«-Leuchten der Firma Signify. Blinkende rote Lichter schrecken Eindringlinge zusätzlich ab, sobald ...

