Der Finanzinvestor Robus will die Kontrolle über die insolvente Damenmodekette Gerry Weber und deren frühere Tochter Hallhuber übernehmen. Doch der Investor ist umstritten - und hat nicht mit allen Beteiligungen Erfolg.

Im Januar hatte der Modehersteller Gerry Weber Insolvenz angemeldet, jetzt steht der Sanierungsplan - und ein Investorenduo will das Kommando übernehmen. Das Unternehmen habe sich mit Fonds, die von Robus Capital Management und Whitebox Advisors verwaltet werden, auf ein Sanierungskonzept verständigt, teilte Gerry Weber mit. Offenbar soll ein dritter Partner in geringerem Umfang an dem Deal beteiligt sein, der jedoch im Rahmen einer Telefonkonferenz mit dem Gerry-Weber-Management, dem Sachwalter und dem Generalbevollmächtigten auf auch Nachfrage nicht genannt wurde.

Insgesamt steuern die Investoren im Rahmen eines sogenannten Insolvenzplans bis zu 49,2 Millionen Euro bei. Dabei werden im ersten Schritt sämtliche Aktien eingezogen und auf Null gesetzt. Im zweiten Schritt werden neue Aktien ausgegeben, die ausschließlich von den beiden Investoren gezeichnet werden.

Die Gläubiger sollen im Gegenzug auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten und könnten sich dann zwischen einer Abfindung in bar und "verschiedenen Finanzinstrumenten zur Wertaufholung entscheiden", geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Dazu zählen neben der Barabfindung auch ein Teilforderungsverzicht in Höhe von 60 Prozent. Die restlichen 40 Prozent werden in eine Anleihe gewandelt, die 2022 mit Verzinsung zurückgezahlt werden soll. Als dritte Möglichkeit kann der Gläubiger seine Forderung komplett in eine Wandelschuldanleihe einbringen. Insgesamt sei das "ein Potpourri für Gläubiger", dass es so bei einer Insolvenz noch nie gegeben habe, sagte Gerry-Weber-Chef Johannes Ehling.

