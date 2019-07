Agrana-HV (4): Die für mich wichtigste Frage, die nach dem Stand des Kartellverfahrens (nicht rechtskräftige Abweisung des Geldbußantrags), stellte ich selbst und bekam darauf die Antwort, dass am 2.7.19 gegen die Abweisung ein Rechtsmittel eingebracht worden sei, das sei uns noch nicht zugestellt worden, wir könnten daher noch nichts dazu sagen, aber der erstinstanzliche Bescheid des Kartellgerichts sei sehr gut formuliert, wir würden davon ausgehen, dass der OGH das bestätigen wird. Man rechne mit einer weiteren Verfahrensdauer von 1 - 2 Jahren. Auf Stallers Befürchtung, Marihart könnte sich an Eder ein Beispiel nehmen, erhielten wir die beruhigende Antwort: "Bei uns wird es das nicht geben, dass direkt vom Vorstand in den Aufsichtsrat ...

