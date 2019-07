Die Liebe. Die Digitalisierung. Die Bildung. Die Tiere. Die Menschen. Der Philosoph Richard David Precht hat zu allem was zu sagen. Jetzt auch noch zu Elektroautos. Das hätte er mal lieber bleiben lassen.

Philosophie, steht im Duden, sei "das Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, das Wesen der Welt und die Stellung des Menschen in der Welt". Es ist, wie ich befürchtet habe: Ein Philosoph kann alles über alles sagen und verweilt dabei qua Studienabschluss immer noch irgendwie in der Kompetenz-Zone. Das musste kurz geklärt werden, bevor ich zum eigentlichen Anlass dieser Hausarbeit über die Rolle des Philosophen im technologischen Diskurs einer im Umbruch befindlichen Automobilindustrie komme: Richard David Precht.

Sie wissen schon, dieser langhaarige Schöngeist aus den Talkshows, der so wunderbar alles erklären kann. Also wirklich alles. Eine Auswahl seiner Buchtitel, die meisten davon Bestseller: "Eine Utopie über die digitale Gesellschaft" (2018). "Wer bin ich?" (2012). "Geschichte der Philosophie (2015). "Vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen" (2018). "Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern" (2014). "Liebe" (2010). Herr Precht scheut vor keiner großen Frage zurück, nicht mal vor dieser finalen und größten von allen: "Warum gibt es alles und nicht nichts?" (2015).

Unlängst, in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen", hat sich Richard David Precht nun auch noch der Frage zugewandt, auf welche Antriebstechnik die Autoindustrie setzen sollte und welche Position dabei die Grünen einnehmen sollten. Er sagte: "Das E-Auto ist ein Problem, weil es offensichtlich die falsche Technik ist. Die Grünen haben sich leider vor einigen Jahren, als dieses als besonders umweltfreundlich angepriesen worden ist, auf eine Fehlstrategie eingelassen und kommen da nicht mehr raus. Aber die zukunftsweisendere Technik ist wahrscheinlich die Wasserstofftechnik - und nicht nur unter Energie-Gesichtspunkten. Denn dafür brauchen wir auch nicht all die Zutaten, die gegenwärtig in Sklavenarbeit in Kongo gewonnen werden, wie Kobalt. Ich bin also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...