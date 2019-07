++ AUDUSD versucht, über entscheidender Unterstützung zu bleiben ++ GBPUSD fällt trotz solider Arbeitsmarktdaten weiter ++ WTI-Preis erholt sich nach den Spannungen in der Straße von Hormus ++Mehrere Märkte erlebten wichtige Preisbewegungen. Aus diesem Anlass möchten wir Ihnen die interessantesten Charts aus technischer Sicht vorstellen, die in Kürze mehr Aufmerksamkeit erregen könnten. GBPUSD Beginnen wir mit GBPUSD, da das Paar während des Handels am Dienstag trotz anständiger Arbeitsmarktdaten merkliche Rückgänge verzeichnet. Das Paar notiert zum Zeitpunkt des Schreibens um 0,7% im Minus und aus technischer Sicht gibt es nicht allzu viele Gründe zum Jubeln für die Bullen. ...

