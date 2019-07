Dübendorf (ots) -



Durch die Revision des Gesetzes über das öffentliche

Beschaffungswesen (Legge sulle commesse pubbliche LCPubb) versucht

der Kanton Tessin die Temporärarbeit für die Erfüllung von

öffentlichen Beschaffungen zu verbieten bzw. massiv einzuschränken.

Mit dem Verbot der Vergabe von Unteraufträgen wird es den

Personalverleihern praktisch verunmöglicht, ihr Personal für

öffentliche Aufträge zu verleihen. Dies stellt einen wesentlichen

Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit der Temporärunternehmen sowie

ihrer Kunden dar. Der nationale Branchenverband swissstaffing hat

deshalb Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht.



Am 1. Januar 2020 soll das revidierte Gesetz über das öffentliche

Beschaffungswesen des Kantons Tessin in Kraft treten. Vorgesehen ist,

dass die Auftragsvergabe an Subunternehmer und damit insbesondere der

Beizug von verliehenen Arbeitnehmern grundsätzlich verboten wird.

Dies bedeutet, dass ein Unternehmen für die Erfüllung eines

staatlichen Auftrags keine Dritten beiziehen darf, weder

Unternehmungen noch natürliche Personen. Der Auftrag ist

ausschliesslich selber bzw. mit eigenen Mitarbeitenden zu erfüllen.

Die Personalverleiher könnten folglich die durch sie angestellten

Arbeitnehmenden nicht mehr für die Erfüllung von öffentlichen

Beschaffungen verleihen, was eine wesentliche Einschränkung bedeuten

würde.



Der Bund hat die Voraussetzungen und Bedingungen des

Personalverleihs bereits abschliessend geregelt. Durch den

allgemeinverbindlich erklärten GAV Personalverleih und das

Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih

sowie die dazugehörigen Verordnungen wird die Temporärarbeit streng

reguliert und der Arbeitnehmerschutz aufgrund von Minimallöhnen,

maximalen Arbeitszeiten und weiteren Mindestvorschriften

gewährleistet. Zudem ist im Bereich des öffentlichen

Beschaffungswesens keine Rechtsgrundlage ersichtlich, welche die

Einschränkung des Einsatzes von Temporärarbeitnehmenden im Sinne des

revidierten Gesetzes zulassen würde.



Entscheidend kommt hinzu, dass das revidierte Gesetz über das

öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Tessin sowohl Bundes- wie

auch Völkerrecht verletzt und ein massiver Eingriff in die

Wirtschaftsfreiheit der Personalverleiher als auch ihrer Kunden ist.

Um einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden der Branche abzuwenden

und weitere Einschränkungen der Temporärarbeit zu verhindern, hat

swissstaffing eine Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht.



