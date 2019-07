Nachdem sich die Aktie nach einem langanhaltenden Abwärtstrend zunächst verbessern konnte, fällt sie nun abermals nach unten. Hintergrund war eine erneute Gewinnwarnung des Managements. Auch ein Einzug von Ex-Vorstand Zetsche in den Aufsichtsrat in den nächsten Jahren wackelt nun. Eine wichtige charttechnische Unterstützung wurde durchbrochen. Der nächste Widerstand liegt bei knapp 60 €. Doch nun rutschte der Kurs unter die Grenzen des Bollinger Bandes und der CCI fiel in den überverkauften Bereich. ... (Maximilian Weber)

