Dabei war das Motto keineswegs nur loses Beiwerk, sondern wurde durch die Vorträge konsequent umgesetzt. Über den Tag verteilt ging es durch diese Bereiche:

Umsetzung neuer normativer Anforderungen

befähigte Person vs. EuP

Prüfen von elektrischen Anlagen - Tipps vom Sachverständigen

Prüfen von elektrischen Maschinen

Planung von LED-Beleuchtungsanlagen.

Ohne Zweifel: Für einen Profi sind die Regelwerke wichtig und er muss sich auf dem Laufenden halten. Deswegen soll hier auch etwas ausführlicher, wenn auch nicht allumfassend, auf diesen Vortrag eingegangen werden. Frank Ziegler, vielen Lesern als Experte unser Rubrik »Praxisprobleme« bekannt, leistete hier die Mammutaufgabe, gleich drei wichtige Normen und deren Neuerungen während seines Vortrags herauszuarbeiten:

DIN VDE 0100-410:2018-10

DIN VDE 0100-530:2018-06

DIN VDE 0100-704:2018-10.

Der Schutz gegen elektrischen Schlag ist Stichwort der DIN VDE 0100-410. Die Zeit in der der Strom im Fehlerfall abgeschaltet werden muss, spielt dabei eine wichtige Rolle. In der Tabelle 41.1 (Tabelle 1) der Norm wird unterschieden nach den Systemen und der Art der anliegenden Spannung.

Neu ist hier z.B., dass sich die Abschaltzeit im DC-Bereich von 120V U0 = 230V auf 1s (rot markiert) reduziert hat, gegenüber dem früheren Wert von 5s. Die angegebenen maximalen Abschaltzeiten (wie z.B. 0,4s im AC-Bereich bei 120V U0 = 230?V) müssen für Endstromkreise mit einem Nennstrom nicht größer als

63?A (mit einer oder mehreren Steckdosen) und

32?A (Versorgung ausschließlich fest angeschlossener Verbraucher)

angewendet werden.

Interessant hierbei unter anderem der »Ausflug« des Referenten in Sachen RCD-Typ bei steckerfertigen Betriebsmitteln aus der Norm DIN VDE 0140-1. Hat das Betriebsmittel einen kleineren Gleichstromanteil im Fehlerstrom von 6?mA, darf man in diesem Stromkreis (z.B. Waschmaschinenanschluss) eine RCD Typ A installieren.

Weiterhin ging Ziegler auf die Neuerungen der Norm DIN VDE 0100-530:2018-06 ein. Wichtig war ihm vor allem der Abschnitt 531.3.6. Hier heißt es zum Thema RCDs in Unterverteilern (UV) sinngemäß: Ist eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom I?N=30?A am Eingang eines Endstromkreises oder einer Gruppe von Endstromkreisen errichtet, darf diese RCD gleichzeitig den Fehlerschutz und den zusätzlichen Schutz sicherstellen. In diesem Fall dürfen nicht alle Endstromkreise, die von einem gemeinsamen Verteilungsstromkreis versorgt werden, durch diese RCD abgeschaltet werden. Damit ist jetzt normativ verankert, dass man in diesem Fall mindestens zwei RCD pro UV benötigt. Zitat des Vortragenden: »Allerdings ist das nur der Mindeststandard. Mehr steht da nicht drin.« Auch bei der Absicherung von einzelnen Steckdosen sind RCDs nur noch am Anfang des Endstromkreises und in einer Baueinheit zugelassen.

Abschließend widmete sich Frank Ziegler noch der DIN VDE 0100-704:2018-10 »Errichten von Niederspannungsanlagen - Baustellen« mit der Übergangsfrist bis 18.5.2021 für die Vorgängerversion von Oktober 2007. Die Punkte waren u.?a.:

Flexible Leitungen müssen von der Bauart H07RN-F oder gleichwertig und beständig gegen Abnutzung oder Wasser sein

Drehstrom-Steckdosen bis einschließlich 63A müssen mit einer RCD vom Typ B in Übereinstimmung mit EN 62423 geschützt werden

Fest angeschlossene Baustromverteiler (BV) mit Steckdosen ...

