Nur zögernd wagen sich deutsche Unternehmen an die Börse, nur wenige folgen im Laufe des Jahres. Bislang zeigen die Neulinge eine schwache Entwicklung.

Für die Spielvereinigung Unterhaching geht es in die heiße Phase. Seit Anfang der Woche ist die Fußball-Aktie über die Börse München für 8,10 Euro zu zeichnen. Rund 7,7 Millionen Euro wollen die Münchener Vorstädter einnehmen. Das Geld dient dem Drittligisten zur Verwirklichung seines Plans - des Wiederaufstiegs in die zweite Bundesliga.

Geschäftsführer Manfred Schwabl, ehemaliges Mittelfeld-Ass des FC Bayern München, will "den Aufstieg bis zur Saison 2021/22 offensiv angehen". Mit den Geldern sollen Toptalente gehalten und der Kader gezielt verstärkt werden. Viele Fans werden sicher Aktien bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 26. Juli ordern. Danach notieren die Anteilsscheine an der Münchener Börse im Mittelstandssegment M:Access. Unterhaching wäre erst der zweite deutsche Fußballverein nach Borussia Dortmund an der Börse.

Unterhaching ist eher ein Exot am Kapitalmarkt. Ansonsten setzen die Experten in den Emissionsabteilungen der Banken auf die verbleibende Zeit bis zum Jahresende. "Im zweiten Halbjahr könnte es in Deutschland noch fünf bis sechs Börsengänge (IPOs) geben, so dass das Volumen im Gesamtjahr zwei bis drei Milliarden Euro erreicht", sagt Stefan Ries, Co-Chef Investmentbanking Continental Europe bei der Berenberg Bank.

Das Gesamtergebnis im laufenden Jahr entspricht nicht mehr den goldenen Zeiten von 2014 bis 2018 mit teilweise deutlich über zehn Emissionen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 18 mit den Milliarden-IPOs des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers und des Bremsenherstellers Knorr-Bremse an der Spitze. Für Ries zeigt das laufende Jahr "eine Rückkehr zur Normalität".

Mageres erstes Halbjahr

Im ersten Halbjahr sah es für Börsengänge (IPOs) in Deutschland mager aus. Das erste Quartal war ein Totalausfall. Hoffnungen auf ein erneutes Top-Aktienjahr für Neuemissionen, die noch im Herbst 2018 gehegt wurden, stellten sich als viel zu optimistisch heraus. Der Kurseinbruch an den Börsen zum Ende des vergangenen Jahres und die Diskussionen über den Handelsstreit zwischen den USA und China sowie den Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union, den Brexit, verunsicherten die Anleger.

In dieser Situation fällt es schwer, Anleger für neue Anteilsscheine zu begeistern, die noch keine Börsenhistorie aufweisen. Ohnehin zeigen globale Investoren weniger Interesse an europäischen Aktien. "Gut 71 Milliarden Dollar wurden bisher im Jahresverlauf aus Aktienfonds in Europa abgezogen", erläutert Christoph Stanger, Co-Leiter des europäischen Aktienemissionsgeschäfts bei Goldman Sachs.

Im Mai wagte sich Frequentis, eine Firma für Kommunikationssysteme, auf das Frankfurter Parkett - allerdings im zweitklassigen Börsensegment General Standard. Die Hoffnungen ruhten auf Traton, der Lkw-Sparte des Volkswagen-Konzerns.

Mit der Emission plant Spartenchef Andreas Renschler, "den Grundstein für das weitere Wachstum von Traton zu legen, indem er uns mehr unternehmerische Flexibilität und Zugang zu den Kapitalmärkten verschafft". ...

