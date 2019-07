Zürich (awp) - Die Roche-Tochter Genentech geht bei der Forschung zu Multiple-Sklerose-Behandlungen eine Zusammenarbeit mit dem US-Biotechunternehmen Convelo Therapeutics ein. In deren Zuge erhält Convelo von Genentech eine Zahlung in unbekannter Höhe sowie Forschungsunterstützung, wie Convelo am Dienstagabend mitteilte. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...