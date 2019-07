Christine Lagarde bereitet ihren Wechsel an die Spitze der Europäischen Zentralbank vor. Den Posten als Chefin des IWF will sie bereits am 12. September abgeben.

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, hat ihren Rücktritt eingereicht, um sich auf ihre Kandidatur für den Spitzenposten der Europäischen Zentralbank (EZB) zu konzentrieren. Der Rücktritt werde es dem IWF ermöglichen, die Auswahl ihres Nachfolgers schneller auf den Weg zu bringen, erklärte Lagarde am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...