Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Agrana +1,05% auf 17,4, davor 6 Tage im Minus (-11,69% Verlust von 19,5 auf 17,22), Lenzing +0,33% auf 89,9, davor 5 Tage im Minus (-10,31% Verlust von 99,9 auf 89,6), Wienerberger -0,37% auf 21,62, davor 4 Tage im Plus (4,03% Zuwachs von 20,86 auf 21,7), World Excellent Products -5,13% auf 22,2, davor 4 Tage ohne Veränderung , Porr -3,54% auf 20,45, davor 3 Tage im Plus (4,95% Zuwachs von 20,2 auf 21,2), EVN -1,59% auf 13,66, davor 3 Tage im Plus (2,06% Zuwachs von 13,6 auf 13,88), UBM +0,26% auf 38,2, davor 3 Tage im Minus (-2,31% Verlust von 39 auf 38,1), Bawag +1,29% auf 37,62, davor 3 Tage im Minus (-0,7% Verlust von 37,4 auf 37,14). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Carl Zeiss Meditec (bester mit ...

