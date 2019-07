Die Aktie der Commerzbank ist in den vergangenen Wochen tief gefallen. Anfang Mai notierte sie noch oberhalb der 8,00-Euro-Marke, doch nach einer kräftigen Abwärtsbewegung ging es Mitte Juni auf etwa 6 Euro zurück. An dieser Stelle bekamen die Käufer wieder Zugriff und vollzogen eine Bodenbildung. Inzwischen hat sich der Kurs bis auf 6,65 Euro nach oben gearbeitet. An Dienstag geht es sogar um fast 3 Prozent aufwärts, wodurch nun auch der Sprung über die 50-Tagelinie (EMA50) gelingen könnte. Außerdem ... (Alexander Hirschler)

