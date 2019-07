Alibaba Aktie: Besser als gedacht - China läuft…. Alibaba ist einer der Leidtragenden des USA-China-Konfliktes gewesen. Die Aktie zeigte sich überraschend volatil, so Beobachter. Nun wird der Trend umgekehrt, die Aktie könnte sich wieder nach oben bewegen. Denn der Kurs legte alleine in den vergangenen Tagen bis zum Dienstag relativ deutlich zu und erreichte nun eine Marke von 156 Euro. Damit nähern sich die Bewertungen der Rückkehr in den stärkeren Aufwärtstrend der vergangenen 7 Monate. Innerhalb ... (Frank Holbaum)

