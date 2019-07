Die seit kurzem im direct market der Wiener Börse gelistete NET New Energy Technologies AG hat den Angebotspreis für die beabsichtigte Kapitalerhöhung mit 2,80 Euro festgelegt. Der Angebotspreis sei nach der heute stattgefundenen Konsultation mit der Rockets Holding GmbH, auf deren Internetplattform das Angebot beworben werden soll, festgelegt worden, heißt es. Dabei seien die erwartete Nachfrage und Marktgegebenheiten berücksichtigt worden. Der Vorstand hat festgelegt, Zeichnungen bis zum maximal beschlossenen Betrag von EUR 1.990.000 anzunehmen, woraus sich die maximale Stückzahl junger Aktien in Höhe von 710.714 ergibt. Das Angebot startet am 29.7.2019. Die jungen Aktien werden über einen Angebotszeitraum von maximal 4 Monaten angeboten ...

