Ursula von der Leyen wird im November als erste Frau an die Spitze der EU-Kommission rücken. Ihr harter Kampf um Stimmen zeigt, dass sie es in den kommenden fünf Jahren nicht leicht haben wird.

Am Schluss war es knapp. Mit 383 Stimmen holte Ursula von der Leyen am Dienstag nur neun Stimmen mehr als die notwendige Mehrheit. Noch am Morgen hatte die Bundesverteidigungsministerin im Europäischen Parlament in Straßburg für ihre Rede im Europäischen Parlament so lautstarken Beifall bekommen, dass sie durchaus auf eine deutlichere Zustimmung hoffen konnte.

Aber geschafft ist geschafft: Ursula von der Leyen wird ab November Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker und als erste Frau an die Spitze der EU-Kommission rücken. Da die Abstimmung geheim war, können Beobachter bisher nur mutmaßen, wer ihr die Stimme versagt hat. Das Ergebnis legt nahe, dass Abgeordnete ihrer eigenen Fraktion, der Europäischen Volkspartei, nicht für sie gestimmt haben. Liberale und Sozialdemokraten hatten - mit Ausnahme der deutschen Genossen - am Nachmittag angekündigt, die deutsche Kandidatin zu unterstützen.

Mit ihrer Wahl von der Leyens haben die Europa-Abgeordneten das Schreckensszenario abgewandt, in dem die Staats- und Regierungschefs im September einen Alternativkandidaten ins Rennen hätten schicken müssen. Im November, wenn eigentlich der Brexit vollzogen werden soll und US-Präsident Donald Trump europäischen Automobilherstellern mit Zöllen droht, hat die EU-Kommission eine Präsidentin.

Aber wie stark wird sie? Das knappe Ergebnis ist ein schlechter Start für die CDU-Politikerin. Es zeigt, wie schwer es für sie sein wird, Mehrheiten im Europäischen Parlament ...

