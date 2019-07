Die A1 Telekom Austria hat das Trading Statement für das 2. Quartal präsentiert. Die Umsatzerlöse der Gruppe nahmen um 2,6 Prozent auf 1.122,6 Mio. Euro zu, was dem Anstieg der Erlöse aus Dienstleistungen in allen Märkten zuzuschreiben sei, so das Unternehmen. Im Halbjahr gab es ein Umsatzplus von 2,1 Prozent auf 2.212 Mio Euro. Der Nettogewinn wurde im 2. Quartal um 20,4 Prozent auf 70 Mio. Euro gesteigert. Im Vorjahresquartal hatte es aufgrund von Markenwertabschreibungen einen Gewinneinbruch gegeben. Im Halbjahr ist die Erholung beim Gewinn noch deutlicher, es gab ein Plus von 80,2 Prozent auf 155,9 Mio. Euro. Der Free Cashflow sank von 123,0 Mio. Euro im 2. Quartal 2018 auf 34,2 Mio. Euro im Berichtszeitraum, was hauptsächlich durch die höheren ...

