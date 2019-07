Die Aktie der Deutschen Telekom ist in den vergangenen Tagen wieder etwas stärker unter Druck geraten. Der Dienstag war bereits der fünfte Tag in Folge, an dem Aktie Verluste hinnehmen musste. Diese halten sich zwar in Grenzen, haben den Kurs nun aber wieder bis auf 15,00 Euro zurückfallen lassen. Dadurch hat sich auch das Chartbild eingetrübt. Der Kurs hat die 50-Tagelinie (EMA50) unterschritten und der Supertrend steht vor einem bärischen Wechsel. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich damit ein ... (Alexander Hirschler)

