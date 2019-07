Die Wirecard-Aktie ist Anfang Juni in eine Seitwärtsphase eingeschwenkt, die bis heute Bestand hat. Seitdem pendelt der Kurs in einer Bandbreite zwischen 145 Euro und 155 Euro hin und her. Weder die Käufer noch die Verkäufer scheinen sich momentan entscheidende Vorteile herausarbeiten zu können. Dementsprechend ist das Chartbild neutral einzuschätzen. Dies wird dadurch untermauert, dass der Kurs zwar oberhalb der 50-Tagelinie (EMA50) verläuft, der Supertrend hingegen eine bärische Marktphase anzeigt. ... (Alexander Hirschler)

