Hier finden Sie die drei wichtigsten anstehenden Datensätze.

Was passieren wird 8 Uhr: Daten zu Auftragsbestand und -reichweite der deutschen Industrie Warum es wichtig ist Die deutsche Industrie zeigte in den vergangenen Monaten deutliche Anzeichen einer Geschäftsabkühlung. Insbesondere die Auftragseingänge sowie die Reichweite der bestehenden Aufträge enttäuschten dabei die Analysten. Sollten die Daten für den Juni ebenfalls negativ ausfallen, könnte sich eine Rezession in dem wichtigen Wirtschaftszweig andeuten. Was passieren wird 8 Uhr: Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen in Europa im Juni Warum es wichtig ist Ebenso wie die Industriebetriebe stehen derzeit auch die deutschen Autobauer unter Druck. Insbesondere, seit die Verkaufszahlen in China zurückgehen, drohen weitere Einbußen. Die Zahlen zu den europaweiten Neuzulassungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...