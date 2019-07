Zum 65. Geburtstag zeigt die Bundeskanzlerin ungewohnt körperliche Schwäche. Unklar ist, ob sie in der Politik noch den selbstbestimmten Ausstieg schafft.

Angela Merkel hat schon viele Krisen gesehen in ihren bald 14 Jahren Kanzlerschaft. Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, diverse Koalitionskrisen. Und nun kämpft sie auch noch mit einer Gesundheitskrise. Ausgerechnet kurz vor ihrem 65. Geburtstag an diesem Mittwoch. Die Kanzlerin muss sich eingestehen, dass ihr Körper nicht immer das macht, was der Geist von ihm will.

Insgesamt dreimal hat Merkel nun bereits in der Öffentlichkeit gezittert. Selbst mit ihrer sonst eisernen Willenskraft ist es ihr nicht gelungen, die Krämpfe zu unterdrücken. Dabei sind ihre Robustheit und Nervenstärke etwa in durchverhandelten Nächten legendär und gefürchtet.

Inzwischen reagiert Merkel pragmatisch. Zuerst in der vergangenen Woche beim Besuch der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen und dann am Dienstag auch beim Empfang der moldauischen Ministerpräsidentin Maia Sandu lässt sie zur Begrüßung mit militärischen Ehren einfach zwei Stühle auf das rote Podest stellen.

Sie sei "fest davon überzeugt, dass ich gut leistungsfähig bin", versucht Merkel Zweifel auszuräumen, ob sie ihr Amt noch richtig ausfüllen kann. Sie spricht von einer Verarbeitungsphase des Zitterkrampfes, den sie beim Besuch des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 18. Juni erlitten hat. Doch Merkel scheut sich zuzugeben, dass sie beim Arzt war. Man dürfe aber davon ausgehen, "dass ich auch als Mensch ein großes persönliches Interesse daran habe, dass ich gesund bin und auf meine Gesundheit achte".

Die Zitterattacken haben Sorgen wachsen lassen, dass sich die Kanzlerin zu viel zumutet. Plötzlich wird ganz genau auf mögliche Anzeichen einer Krankheit geschaut, so auch am vergangenen Sonntag, als sie bei einem Statement vor Journalisten in Paris ungewohnt kurzatmig war.

Nicht auszuschließen, dass die 18 Jahre an der CDU-Spitze mit ständigen internen Rangeleien und die Jahre als Regierungschefin mit Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit tiefe Spuren bei Merkel hinterlassen haben. Auch den Tod ihrer Mutter Herlind Kasner im April soll sie noch nicht wirklich verarbeitet haben.

Vor mehr als 20 Jahren schon hatte sie der Fotografin Herlinde Koelbl gesagt, sie wünsche sich, nicht als "halbtotes Wrack" aus der Politik auszusteigen. Wird Merkel noch selbstbestimmt den richtigen Zeitpunkt für den Abschied von der Politik finden?

Der Terminkalender der Kanzlerin sieht nicht so aus, als denke sie mit nunmehr 65 an die Rente. Selbst an ihrem Geburtstag wird sie wie immer mittwochs das Kabinett leiten. Regierungsalltag eben.

Keine große Festivität wie zum 60. Geburtstag ist bislang bekannt. Damals hatte sich Merkel einen Vortrag des Konstanzer Historikers Jürgen Osterhammel gewünscht. Der sprach in der CDU-Zentrale vor 1000 Gästen über "Zeithorizonte der Geschichte".

Direkt vor ihrem Ehrentag stand am Dienstag auch noch die nächste Nervenprobe für Merkel an: die Wahl ihrer Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin. Schon vorher ...

