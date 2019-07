Allschwil (awp) - Das Biopharmaunternehmen Polyphor zieht für seinen Produktkandidaten Murepavadin die Reissleine. Die beiden Phase-III-Studien PRISM MDR und UDR, in der Murepavadin in der intravenösen Formulierung getestet wurde, werden eingestellt, wie Polyphor am Mittwoch mitteilte. Bereits Anfang Mai hatte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...