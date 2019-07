Neuralink enthüllt Spannendes: Das Start-up von Elon Musk will das menschliche Gehirn mit Elektroden aufrüsten, um in Zukunft dessen Leistungsfähigkeit zu steigern. Zuerst soll aber Querschnittsgelähmten geholfen werden.

Elon Musk hat neben dem Elektroautohersteller Tesla, dem Raumfahrtunternehmen SpaceX und dem Tunnelbauer Boring Company noch einen bislang geheimnisumwitterten Viertjob - als Chef von Neuralink. Wie die anderen Musk-Unternehmen tritt das vor drei Jahren gegründete Start-up aus San Francisco mit dem Ziel an, die Menschheit zu retten. Diesmal nicht vor dem Treibhauseffekt, sondern vor Künstlicher Intelligenz. Denn die, so fürchtet nicht nur Musk, könnte eines Tages die Macht übernehmen. Entweder, weil ihre Entwickler sie so hochzüchten, dass sie mit ihnen den Rest der Menschheit kontrollieren. Oder aber ein mit Künstlicher Intelligenz hochgedoptes Maschinenhirn ein Bewusstsein entwickelt und erkennt, dass es dem Menschen überlegen ist, es diesen nicht mehr braucht oder er sogar hinderlich ist.

Was dann geschieht, hängt vom Optimismus beziehungsweise Pessimismus der Futurologen ab - im Extremfall wäre es das Ende der Menschheit. Die Vorsichtsmaßnahmen dagegen sind beide utopisch. Eine wäre, die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz zu stoppen. Die andere, Technologie mit noch mehr Technologie in Schach zu halten.

Klar, dass Musk den letzteren Weg wählt. Neuralink, so zumindest seine Vision, soll das menschliche Hirn mit Künstlicher Intelligenz aufrüsten, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle fürs Gehirn entwickeln, um dessen ganze Bandbreite besser nutzen zu können.

Am Dienstagabend enthüllte Neuralink in San Francisco, wie weit es mit dem Vorhaben gekommen ist, die Brücke zwischen Organismus und Maschine zu schlagen. Musk blieb seinem berüchtigten Zeitgefühl treu - die Präsentation startete fast eine Stunde später als ankündigt. Und wie gewohnt machte er fantastisch klingende Ankündigungen. Demnach hat sein Start-up in den vergangenen drei Jahren drei Dinge entwickelt: Einen winzigen Sensor von nur acht Millimetern Durchmesser, der direkt ins Gehirn implantiert wird. Und zwar durch seinen selbst entwickelten ...

